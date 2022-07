Die Einrichtung in der ehemaligen Kaplanei an der Johannisfreiheit ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Gemeinde, Stadt und den Niels-Stensen-Kliniken, Marienhospital Osnabrück. Eine Befragung der 3500 Mitarbeiter der Niels-Stensen-Kliniken habe einen großen Bedarf an Betreuungsplätzen für unter Dreijährige ergeben, sagte der Personalchef der katholischen Krankenhäuser in der Region, Bernd Runde.

Die Eröffnung der Krippe in unmittelbarer Nähe des Marienhospitals (MHO) sei der erste Schritt für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Beschäftigten, kündigte Runde an. MHO-Mitarbeiter haben den ersten Zugriff auf die Plätze, danach folgen Mitglieder der Gemeinde St. Johann.

Die Anmeldungen gehen nach Auskunft der Leiterin Hildegard Kortmann schon bis weit ins nächste Jahr hinein. Insgesamt fünf Pädagoginnen werden sich zwischen 7.30 und 15.30 Uhr um die kleinen Gäste kümmern. Eine Hauswirtschafterin bereitet kindgerechte Speisen vor.

Generalvikar Theo Paul, der die Räume segnete, sieht in der Krippe eine gute Möglichkeit für die Gemeinde, mit jungen Eltern in Kontakt zu kommen. Zugleich mahnte er, Kindern mehr Raum für ihre Entfaltung zu geben.

Bürgermeisterin Karin Jabs-Kiesler sprach von einer notwendigen Einrichtung auf dem Weg zu einer besseren Tagesbetreuung für unter Dreijährige. Je mehr qualifizierte Angebote es gebe, desto erfolgreicher könne das aus dem 19. Jahrhundert stammende Rollenbild von Frau und Familie aufgebrochen werden.

Die Versammlung gratulierte der Bürgermeisterin nachträglich zu ihrem 70. Geburtstag mit einem Ständchen. Und dabei sangen die Erwachsenen aus voller Kehle wie sonst die Kinder: „Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst.“