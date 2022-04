Dabei versuchte Lotte früh, das Spiel im Stile einer Heimelf an sich zu reißen, doch der Tabellenletzte konnte durch seine konsequente Zweikampfstärke den Spielfluss immer wieder erfolgreich unterbinden. Dennoch erarbeitete sich Lotte ein Chancenplus. So setzte Nico Beigang einen Kopfball nach fünf Minuten nur knapp neben das Tor. Mit der zweiten Möglichkeit ging Lotte in Führung. Benjamin Wingerter brachte eine Ecke mustergültig in den Strafraum, die Danny Arend mit einem wuchtigen Kopfball zum 1:0 (23.) nutzte. Zittern mussten die Gastgeber nur einmal, als Martin Gollasch mit einem Fernschuss Keeper André Poggenborg zu einer Glanzparade zwang (44.). Nach der Pause schlossen die Sportfreunde einen mustergültigen Konter nach einem 30-Meter-Sololauf von Marcus Fischer durch Florian Dondorf mit einem Vol-leyschuss zum 2:0 (63.) ab. Lotte konnte in der Folge durch Dondorf und zweimal Fischer nicht den erlösenden dritten Treffer markieren. Anders die Gäste, für die Zouhair Bouadoud zum 1:2 (83.) traf, was allerdings nur noch Ergebniskosmetik war.Lotte freute sich über die ersten drei Heimpunkte im Jahr 2010. „Wir haben die beiden englischen Wochen endlich hinter uns und dabei sieben Punke aus fünf Spielen geholt. Nach den nächsten beiden Spielen gegen Elversberg und Verl wissen wir endgültig, wohin der Zug für uns fährt“, meinte Torschütze Arend. Dabei war Lotte zwar 24 Stunden lang Tabellenführer, doch den Platz an der Sonne holte sich der 1. FC Saarbrücken mit einem 2:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern II am Sonntag wieder zurück. SF Lotte: Poggenborg – Hampel (69. Gersch), Czyszczon, Thamm, Sidney – Seggewiß, Wingerter, Kunert – Arend, Dondorf (88. Willers) – Beigang (53. Fischer). – Tore: 1:0 Arend (23.), 2:0 Dondorf (63.), 2:1 Bouadoud (83.).