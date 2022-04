Ein weiterer Brutkasten in Meppen-Hüntel diente einem Steinkauz als Schlafplatz. Und auf einem Bauernhof wurden weitere Steinkäuze beobachtet. '"'Wir hoffen nun natürlich auf neue Bruterfolge der bedrohten Steinkäuze im Jahre 2007'"', freut sich Hermann Liening über den ersten Nachwuchs, der zeige, dass der NABU mit seinem Projekt auf dem richtigen Wege sei.

In den Wintermonaten 2005/2006 brachten NABU-Mitglieder in der Nähe der Ems, von Lingen/Holthausen-Biene bis Junkern Beel, Hilter, über 40 Steinkauzröhren an. Die Spardabank Münster unterstützte das Projekt mit einem namhaften Betrag.

Übrigens erbrachte die Herbstkontrolle von weiteren 39 Steinkauzkästen interessante Ergebnisse, denn offenbar nutzten auch andere '"'Bewohner'"' aus der Tierwelt die Röhren. Neun Starenpaare zogen ihre Jungen groß, zweimal hatten es sich Eichhörnchen gemütlich gemacht. In weiteren zwei Steinkauzröhren nisteten Feldsperlinge, und in einem Kasten wohnte eine Dohlenfamilie. Der Trauerschnäpper brütete einmal. Drei Nisthilfen wurden von Wespen okkupiert. Im zuletzt kontrollierten Nistkasten wohnten Hornissen, die die Störung (und nur dann sind sie beißwütig) durch die NABU-Kontrolleure mit einem schmerzhaften Stich beantworteten.