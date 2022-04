Der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway (1899-1961) hatte die «Sanfermines» von Pamplona in seinem Roman «Fiesta» einst berühmt gemacht. Sein Landsmann Rob Dickens ließ sich davon inspirieren. Am Stadtrand von Petersburg im Bundesstaat Virginia organisierte er auf einem Rennbahngelände «The Great Bull Run», das große Stierrennen.

«Wir sind die ersten der ersten in Amerika», jubelte Patrick Murphy aus Tennessee, nachdem er mit seiner Ehefrau Laura das erste Rennen gelaufen war. «Es war aufregend und nervenaufreibend zugleich, eindrucksvoll und furchterregend», fand die Studentin Athene Ethan aus Norfolk, nachdem sie den mächtigen Stieren entkommen war.

Puristen dürften beim Stiertreiben à la americana die Nase rümpfen. Zwar trugen etliche Teilnehmer stilecht weiße Kleidung mit rotem Halstuch. Doch dazwischen mischten sich viele Läufer in Sportdress oder auch als Superman, Batman oder Wikinger verkleidet. Anders als in Pamplona ging es in Petersburg auch nicht durch verwinkelte Altstadtgassen, sondern über einen absteckten, geraden Parcours von 400 Metern Länge. Bei jedem Rennen gingen 500 Menschen an den Start, aus den Lautsprechern dröhnte Western- und Rockmusik.

Auch zwei Cowboys hoch zu Pferde waren dabei. Sie trugen Lassos, um zur Not einen wild gewordenen Stier einzufangen. Bei den amerikanischen Bullen handelt es sich aber nicht um Kampfstiere. Sie sind zwar größer als ihre spanischen Artgenossen, aber nach Aussage von Dickens weniger aggressiv. Und ihre Hörner sind nicht so spitz.

Trotzdem hatte Dickens vorgesorgt, um sich gegen Klagen abzusichern. Jeder Teilnehmer musste eine Erklärung unterschreiben, dass er sich aller Risiken bewusst sei und die Verantwortung übernehme. «Wenn es nicht gefährlich wäre, würde niemand teilnehmen wollen. Es gibt kein einziges berühmtes Event mit dem Namen "Gehen wir den Bürgersteig runter"», sagte Dickens der Nachrichtenagentur dpa. Er selbst sei nie in Pamplona gewesen, gab er zu. Für viele Amerikaner sei das zu weit und zu teuer.

Bis zum Nachmittag gab es nur einige Leichtverletzte. Bei einem der letzten Rennen wurde ein Teilnehmer aber etwas ernster erwischt - anscheinend am Bein - und ins Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben zur Art der Verletzung machten die Veranstalter nicht. Bei dem einwöchigen Fest in Pamplona werden jedes Jahre Dutzende Läufer verletzt, in manchen Jahren gibt es auch Tote.