So tritt Magdalene Kökler in die Fußstapfen des Revisors Straßtad. Hiltraud Bröker nimmt das Erbe des Kassierers Dieckmann in die Hand. Die Nachfolge des bislang zweiten Vorsitzenden Hüsemann teilen sich Günter Eggemeyer und Heiner Lahmann. Für die ausgeschiedenen Beisitzer Blömker und Steiner wurden Klaus Köfeler und Maria Düker gewählt.

Was kommt auf das neue Team zu? '"'Die Gesundheitsreform wird für uns das bestimmende Thema sein'"', so die KV-Vorsitzende Wessel. Gemeinsam mit dem Sozialverband Deutschland wolle sie daran mitarbeiten, dass die Reform nicht auf dem Rücken der Versicherten ausgetragen werde.