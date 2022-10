Martha Orthmann, Vorsitzende des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF): „Bei der Auswahl eines Familienpaten für eine bestimmte Familie muss mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorgegangen werden.“ In diesem sensiblen Bereich sei es besonders wichtig, dass die Chemie zwischen den Beteiligten stimmt. Dem SkF würden aktuell 18 Anfragen von Familien vorliegen, die um ehrenamtliche Hilfe ersucht hätten.

Da passt es gut, dass neben Heidrun Körner 18 weitere Familienpaten erfolgreich den rund 45-stündigen Vorbereitungskurs absolviert haben. Weitere 16 Paten, die einen Parallelkurses besuchen, werden in Kürze in die Praxis entlassen. „Somit werden wir in wenigen Tagen insgesamt 34 Personen haben, die im ehrenamtlichen Familiendienst mitarbeiten können“, sagte Ortmann.

Das Angebot der Familienpaten wird als unbürokratisches Hilfsmittel für junge Familien, die sich allein gelassen und überfordert fühlen, verstanden. Gleichfalls möchte es Müttern und Vätern helfen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden. Insbesondere sollen auch schwangere Alleinstehende sowie jugendliche Mütter und Schwangere mit ausländischer Nationalität durch das Projekt Hilfe und Unterstützung finden.

Die Maßnahme soll dazu beitragen, dass in den Familien das Leben mit Kindern besser gelingt, und es soll mithelfen, Kinder vor Vernachlässigung und Misshandlung zu schützen. Die Familienpaten können unterstützende Hilfe bei der Erziehung und Pflege von Kindern leisten. Weiterhin werden sie eingesetzt, wenn es um die Vermittlung von lebenspraktischen Fähigkeiten, zum Beispiel im Haushalt, beim Einkaufen, bei Hausaufgaben oder beim Wirtschaften geht. Eine besondere Bedeutung kommt auch der Begleitung bei Behördengängen oder bei Arztbesuchen zu.

Die Inanspruchnahme des ehrenamtlichen Familiendienstes ist kostenlos. Viele Familienpaten kommen aus pädagogischen oder sozialen Berufen. Ihre Ausbildung erfolgte in Zusammenarbeit von SkF und Katholischer Erwachsenenbildung (KEB). Dorothee Holz, Leiterin der KEB Meppen: „Familienpaten sind etwas Innovatives im Emsland.“ Die Leitung der Ausbildung lag in den Händen von Rita Janssen. Die Finanzierung des Kurses erfolgte durch den Landkreis Emsland. Die ehrenamtlichen Paten sind über den SkF haftpflichtversichert und erhalten eine Erstattung ihrer Fahrtkosten und gegebenenfalls ihrer Auslagen.