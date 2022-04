Der Vertrag, so die Bürgermeisterin, sei zwar die Grundlage für das künftige Miteinander, das aber allein durch die Menschen mit Leben erfüllt werde. Höltermann sagte der Partnerschaft ihre volle Unterstützung zu. Ihrer Ansicht nach sollte der Schwerpunkt künftig im Jugendaustausch liegen, da die Partnerschaft auf diese Weise vor dem Ziel, sie auf eine breite Basis zu stellen, eine große Chance hätte zu wachsen.

Die Bürgermeisterin erinnerte auch daran, dass der Beginn der Freundschaft zwischen den beiden Städten mancherorts durchaus mit Skepsis betrachtet worden sei. Jedoch habe sich sehr bald herausgestellt, dass beide Partner viel voneinander lernen könnten, zudem ließen sich Vorurteile am besten durch das eigene Erleben überwinden. Dazu zähle auch, so Höltermann, die gemeinsame Geschichte nicht zu verdrängen und bei passender Gelegenheit gemeinsam zu thematisieren. Die Partnerschaft sei jedoch auf die Zukunft ausgerichtet und gründe auf der Gegenwart. Dass Masuren zu Deutschland gehört habe, spiele '"'für uns hier und heute keine Rolle mehr'"'.

Als einen '"'wunderbaren Tag'"' bezeichnete Bürgermeister Marek Domin das gestrige Datum der Vertragsunterzeichnung. Während es für Bramsche die vierte Partnerschaft sei, handele es sich in Biskupiec um eine Premiere. Mit Humor zog Domin einen Vergleich: Schließlich sei erfahrungsgemäß auch das Kind, das in einer Ehe nach langer Kinderpause geboren werde, oft das beliebteste.

Wie seine deutsche Amtskollegin bezeichnete Domin die privaten Freundschaften, die bereits entstanden seien, als essenziell für die Städtepartnerschaft. Da polnische Gemeinden erst seit 15 Jahren selbstständig arbeiten könnten, sei es für Biskupiec außerordentlich interessant, wie die Verwaltung oder Schulen in Bramsche arbeiteten. Dank richtete Marek Domin, der spätestens nach seinem einwöchigen Aufenthalt im Januar in Bramsche über viele Kontakte in der Hasestadt verfügt, an seine deutschen Freunde.

Glückwünsche des Landkreises Osnabrück überbrachte der stellvertretende Landrat Dr. Hermann Meyer im Bramscher Ratssaal. '"'Die Europäische Union ist mehr als ein Wirtschaftszusammenschluss'"', sagte er mit Blick auf die Verbindung der beiden Städte. Ein kleines Stück Europa hätte der Landkreis Osnabrück, der über 70 Partnerschaften zählt, mitgestalten dürfen. Die Landkreise Osnabrück und Allenstein dürften stolz darauf sein, was sie für die Verständigung der beiden Völker getan hätten.