Bauen in zweiter Reihe: Zahlreiche Grundstücke in Rulle sind groß genug, dass Platz für weitere Häuser wäre. Das gilt beispielsweise für das Viertel zwischen den Straßen "Am Haupthügel", "Sandbreite" und der Ermländer Straße. Grundstücksbesitzer aus diesem Bereich hatten bereits Anträge auf "Bauen in zweiter Reihe" gestellt. Dem Ansinnen will die Gemeinde nachkommen. Dafür hat der Gemeinderat nun die ersten baurechtlichen Schritte eingeleitet. Eine angedachte Erschließungsstraße ist erst einmal vom Tisch, da etliche Anwohner die Kosten scheuten und nicht bereit waren Flächen zur Verfügung zu stellen. Deshalb muss die Zufahrt zu den neuen Häusern über die davor liegenden Grundstücke geregelt werden.

Kulturkonzept: Ein Arbeitskreis aus Rat und Verwaltung hat ein Konzept für die Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen erarbeitet. Ziel war es, auf diesem Gebiet neue Impulse für Wallenhorst zu wecken. Ein Ergebnis ist eine Kultur-Card als Rabattkarte für Veranstaltungen der Gemeinde. Die inhaltlichen Aspekte des Konzeptes waren längst von allen Ratsmitgliedern bestätigt. Nun ging es um die Frage, wer außergewöhnliche Zuschüsse bewilligen darf, der Fachausschuss, wie es die CDU forderte, oder die Verwaltung, wie es die Gruppe SPD/Grüne will. Letztlich gaben die Christdemokraten nach, ließen sich jedoch zusichern, dass in absehbarer Zeit das Thema neu beraten wird, wenn Erfahrungswerte vorliegen.