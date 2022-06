Viele Menschen wollen sich auch noch im Alter für die Gemeinschaft engagieren und ihre Erfahrungen einbringen. Familien mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen brauchen manchmal eine Entlastung. Das Projekt will - so die Zielsetzung - diese Interessen in Einklang bringen und zu einer Solidargemeinschaft der Generationen beitragen.

Die zukünftigen Familienbegleiter sehen dieser neuen Aufgabe erwartungsfroh entgegen. Sie werden Kinder betreuen, sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern oder auch mal eine Mahlzeit zubereiten. Vielleicht wird der Familienbegleiter einfach mal als Gesprächspartner gebraucht.

"Eine Haushaltshilfe sollen die Familienbegleiter jedoch nicht sein", betont Kornelia Böert, die Beauftragte für Frauen, Familien und Senioren der Gemeinde und Initiatoren des Projektes, das im April des kommenden Jahres ebenfalls in Bersenbrück starten wird.

Auch junge Babysitter und professionelle Pflegedienste sollten durch die Familienbegleitung nicht ersetzt werden. Durch ihre einjährige Beratungszeit habe sich herauskristallisiert, welche Familien Hilfe gebrauchen könnten. Zugleich will sich Kornelia Böert beim Sozialamt nach Familien erkundigen, die eine Unterstützung benötigen. Doch nicht nur wirtschaftlich schlechter gestellte Familien sollen Hilfen durch die Familienbegleiter bekommen, sondern auch solche, die vielleicht einen "Kick von außen" brauchen. Hausbesuche sollen klären, ob eine Familienbegleitung auch wirklich angenommen würde.

Die Teilnehmer dieses Projektes haben sich auch vor diesem Projekt schon ehrenamtlich engagiert, wollen ihr Engagement jedoch nicht an die große Glocke hängen und treten derart bescheiden auf, dass ihr Name nicht in der Zeitung stehen soll. "Wir haben doch noch gar nichts geleistet", meint eine 61-jährige Wallenhorsterin. Der ehemaligen Tagesmutter, selbst Mutter von vier Kindern und zweifache Oma, habe das Zusammensein mit Kindern immer viel Freude gemacht. Als Mitglied der Wallenhorster Tschernobyl-Gruppe hat sie außerdem jedes Jahr Kinder aus dem Katastrophengebiet in der Ukraine bei sich aufgenommen. Inzwischen steht fest, dass die Kinder ab dem kommenden Jahr keine Ausreisegenehmigung mehr erhalten werden. Für eine Teilnehmerin, die sich ebenfalls dort engagiert hat, war dies ein Auslöser für ihre Teilnahme an diesem Projekt: "Da muss jetzt was anderes kommen muss, wo ich mich einbringen kann", ist ihr schnell klar geworden. Eine weitere zukünftige Familienbegleiterin weiß noch aus ihrer Zeit als junge Mutter, wie es sei, ohne Oma vor Ort die Kinder großzuziehen. Inzwischen hat sie zwei Enkelkinder, die jedoch weit entfernt wohnen. Sie würde also auch profitieren, wenn sie Familien bei der Betreuung der Kinder unterstütze.

In der Tat sollen nicht nur die Familien einen Nutzen aus der ehrenamtlichen Hilfe haben, sondern auch die Begleiter selbst. "Es sollte ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein", betont Kornelia Böert. Die Familienbegleiter müssen sich und der Familie von Anfang klarmachen, was und wie viel sie leisten wollen.