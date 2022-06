Prinzessin Marie und Prinz Joachim freuen sich auf Nachwuchs. FOTO: Archiv Vermischtes Erneut Nachwuchs im dänischen Königshaus 24.08.2011, 15:56 Uhr

Freude am dänischen Hof: Prinzessin Marie (35), die Frau von Prinz Joachim (42), erwartet ihr zweites Kind. Die Geburt wird für Januar nächsten Jahres erwartet, wie das Königshaus am Mittwoch in Kopenhagen mitteilte.