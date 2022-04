'"'Langsam wird mir die Sache unheimlich'"', stellte Heinrich Koonert, Vorsitzender des emsländischen Bezirksverbandes mit Schmunzeln fest. '"'Gleich haben die Schulen der anderen Bezirke keine Lust mehr.'"'

Stefanie Schleper, im letzten Jahr Silbermedaillengewinnerin des Punktespringens mit Joker (Wertungsgruppe Klasse 1-6) deklassierte im Sattel des Ponys Little Lady die Silbermedaillengewinnerin Jasmin Krüwel (Bad Essen) glatt um sieben Sekunden. '"'Stefanie hätte den Parcours zweimal reiten können und immer noch gewonnen'"', vermutete Jürgen Bartsch, Geschäftsführer des Bezirksverbandes.

'"'Ich wollte gewinnen und das habe ich getan'"', fand die zehnjährige Schülerin, dass '"'der Parcours für mich gar nicht schwer'"' war. Sarah Zeppenfeld (HRS Dörpen) und Sophia van Werde (Gymnasium Georgianum Lingen) erreichten in der gleichen Wertungsgruppe die Plätze 12 bzw. 14.

In der Wertungsgruppe der Schüler '"'ab Klasse 7'"' dominierte Michaela Tammen von der HRS Dörpen auf Foxylight das Geschehen. Mit voller Punktzahl im Punktespringen mit Joker in 25,58 Sekunden fiel ihr Sieg zwar nicht so deutlich aus wie der von Schleper, aber '"'Gold ist Gold'"' meinte sie bei der Siegerehrung. '"'Eine tolle Leistung'"' bescheinigte Koonert der Dörpenerin, die Jacqueline Bührmann (RS Friesoythe) auf Platz zwei verwies. Gerade einmal eine Sekunde trennte am Ende Janine Lohe auf Elins Nino (26,95 Sek.) als Bronzemedaillengewinnerin von Rang eins. '"'Ich freue mich riesig'"', lautete ihr Kommentar zum Gewinn des Edelmetalls. Maik Lübbers (RS Emlichheim) kam auf Rang acht ins Ziel.

In der Kürdressur, einer Mischung aus Dressur und Showbild, hatten Emsländer zwar schon zweimal in den letzten Jahren gewonnen, nur noch nie wie diesmal die Gold- und die Silbermedaillengewinner gestellt. Die Nase vorn hatte die Berufsbildende Schule Meppen mit den Reiterinnen Kathrin Runge und Eva Schmees und ihrem Thema '"'Deutschland - ein Sommermärchen'"'. Die Amazonen und ihre 18 Mitschüler überzeugten im Showbild und in der reiterlichen Präsentation die Richter auf ganzer Ebene.