Zuvor hatte das Gericht den Inhalt zweier von der Frau beschriebener Schulhefte verlesen, in denen diese detailliert aufgeschrieben hat, wie und wie häufig der Stiefvater sie zu sexuellen Handlungen – angeklagt sind acht Fälle – gezwungen haben soll. Zudem beziehen sich die Texte auf den grausam dargestellten Familienalltag aus Schlägen, Hausarbeit und ständigen Erniedrigungen seitens beider Elternteile. Auch werden Missbrauchsvorwürfe gegen die beiden bereits vernommenen Seemänner erhoben.

Nach Aussage des mutmaßlichen Opfers entstanden die meisten der Aufzeichnungen 1995 und 1996, also in den Jahren nach den angeklagten Taten. „Ich wollte das nutzen, um damit abzuschließen“, sagte sie auf Nachfragen, warum sie ihr behauptetes Martyrium zu Papier gebracht habe. Um endgültig vergessen zu können, habe sie eine Kiste bauen und abschließen wollen, „wo alles drin ist, was mich belastet“.

Der Staatsanwalt äußerte seine Zweifel an dieser Erklärung. Der nahezu chronologische Aufbau der Schulhefte spräche eher für eine systematische Materialsammlung, genauso wie die Bitte der Frau an die behandelnden Frauenärzte, ihr ihre Befunde aus dieser Zeit zu übersenden.

Auf eine Vernehmung der eventuell dementen Oma des mutmaßlichen Opfers und weiterer Zeugen verzichtete das Gericht. Dies könnte man als Anzeichen dafür werten, dass es sich bereits ein abschließendes Bild vom Wahrheitsgehalt der Anschuldigungen gemacht hat.

Morgen kommt es zum mit Spannung erwarteten Gutachten des Sachverständigen über die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers.