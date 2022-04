Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes "Ergreifen" und damit "Begreifen" 30.10.2006, 23:00 Uhr

"Wir müssen Gefahren sichtbar und begreifbar machen, denn nur durch ein ,Ergreifen' ist auch ein ,Begreifen' möglich", betonte Regierungsbrandmeister Karl-Heinz Schwarz. Und weil das nach den Worten von Schwarz so ist, will der Kreisfeuerwehrverband Lingen aktiv werden: Es soll, in naher Zukunft, ein so genanntes "Brandschutz-Aufklärungs-Mobil" (BAMobil) angeschafft werden.