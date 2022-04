In den USA hat der Elektriker nach eigenen Angaben nicht nur viele Freundschaften schließen können, sondern habe auch viel für sein persönliches Leben mit nach Hause nehmen können. „Unser Haus Beaver Hill – eines von weiteren Einrichtungen – beherbergt sechs jugendliche Behinderte, die von fünf Personen einschließlich einem Hausvater betreut wurden“, berichtet Behnen. In der Einrichtung traf der Rastdorfer auch auf Landsleute. In „Beaver Hill“ (Biberhügel) leisteten während Behnens Aufenthalt zwei Deutsche ihren Zivildienst ab.