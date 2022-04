Dabei hat sie so ziemlich alles ,,auf links gedreht", was Otto Normalzuschauer so aus dem Fernsehen kennt: Zu den Politikergesichtern sieht man diesmal auch die Kamerageschwader und Mikrophonwälder, in die sie hineinschauen und –sprechen. Statt Kanzler und Ministern kommen Reporter, Korrespondenten, Kameraleute und Fotografen zu Wort. Und so mancher bringt es recht drastisch auf den Punkt, dass zwischen Politikern und Journalisten nicht immer gerade eitel Sonnenschein herrscht: ,,Die werden doch von uns Steuerzahlern, also auch von mir bezahlt. Und dann behandeln sie uns wie Schmeißfliegen", beklagt sich der Kameramann Fred Brück. Aber auch durch das ruppige Verhalten der Kollegen beim Kampf ums beste Bild hat er einiges von dem Spaß an seinem Job verloren. Davon lassen mag er dennoch nicht: ,,Es ist natürlich spannend, immer am Puls der Zeit zu sein, da zu sein, wo’s brennt".