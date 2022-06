So sehr, dass den angehenden Pensionär schon fast ein schlechtes Gewissen drückte. "Frau Ohlig, rufen Sie mich an, wenn der Schuh drückt", sagte er der kommissarischen Schulleiterin. Die hatte ihren Kollegen als ruhigen, besonnenen und gewissenhaften Pädagogen und loyalen Ratgeber gewürdigt.

Günther Menzel wurde 1939 in Schlesien geboren, erlebte als Kind die Vertreibung, lebte in Bayern und Österreich und machte 1959 in Jülich das Abitur. In Marburg und Münster studierte er Altphilologie, zog 1968 nach Westerkappeln und blieb dort. Außer Schüler bildete er auch Lehramtsanwärter aus – was ihm viel Spaß gemacht hat, wie er sagt.

Bürgermeister Ullrich Hockenbrink würdigte auch Menzels Engagement im Westerkappelner Rat. Dafür zeigte sich die Lehrerratsvorsitzende Friedel Glüder dankbar. Menzel habe sich dort für die Schule eingesetzt, und viele Neuerungen seien ihm zu verdanken.

Die Sängerinnen und Tänzerinnen der Hauptschule, die sich "DaSi Devils" nennen, brachten ihrem ehemaligen Lehrer Ständchen aus abgewandelter Pop-Musik, wie später auch die jetzt ehemaligen Kollegen.

Was wohl das Geheimnis seiner Beliebtheit ist? Günther Menzel sagte, er lege Wert auf eine gute Atmosphäre und suche die Mitte zwischen streng und lasch. "Ich habe die Schüler mit ihren Stärken und Schwächen akzeptiert – und sie mich".