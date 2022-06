Gleich mehrere Beteiligte haben an einem Strang gezogen und dafür gesorgt, dass das Projekt schnell und unbürokratisch in die Tat umgesetzt werden konnte. Zunächst war die Firma Teuto Sonne, ein Unternehmen, das aus den beiden Gesellschaften Teuto Energie Netzwerk (TEN) aus Hagen und der Alpha Wind GmbH aus Osnabrück besteht, an die Gemeinde herangetreten und hatte ein Angebot unterbreitet.