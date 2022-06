Bester Sturm gegen beste Defensive: So lauten die Voraussetzungen, wenn der TuS Engter (28 Treffer) auf BW Merzen II (13 Gegentore) trifft (Samstag, 15 Uhr). Dukadjinac und Co. werden es schwer haben, den Defensivverbund der Blau-Weißen zu knacken, der in den vergangenen drei Spielen kein Gegentor zuließ. Doch um ganz oben dranzubleiben, braucht Engter den Sieg, während Merzen derzeit recht komfortabel dasteht.

Besonders beim SV Kettenkamp wird man diesem 12. Spieltag gespannt entgegenblicken. Kann die Truppe von Trainer Dirk Siemund nach drei Niederlagen in Folge den Negativtrend stoppen? Ein Sieg gegen Eintracht Rulle, das den SVK als Tabellenführer ablöste, brächte doppeltes neues Selbstvertrauen.

Sollten Rulle und Engter verlieren, könnte der TuS Badbergen neuer Spitzenreiter werden. Dies setzt einen haushohen Heimsieg gegen Eintracht Neuenkirchen voraus und ist entsprechend unwahrscheinlich. Ohnehin steht der TuS hauptsächlich wegen Schwächephasen anderer Teams so weit oben. Aber Ehre, wem Ehre gebührt: Die Neuenkirchener würden wohl gerne tauschen, könnten sich bei derzeit drei Punkten weniger mit einem Sieg zumindest heranrobben.

Haargenau vor einem Jahr gewann Eggermühlen mit 4:1 in Alfhausen. Nun tritt die Fortuna wieder beim SVA an (heute, 19 Uhr) und strebt eine Wiederholung an. Auf Seiten der Gastgeber wird man dies verhindern wollen, schließlich vergab der SVA beim 1:2 in Fürstenau in der Vorwoche trotz zwischenzeitlicher Führung etwas leichtfertig die Chance, sich weiter in das gesicherte Tabellenmittelfeld abzusetzen.

Duplizität auch beim FC Kalkriese: Der Oktober scheint den Schwarz-Weißen nicht zu liegen. Auch im Vorjahr kassierten sie zum Ende des Monats zwei Niederlagen nacheinander so wie jetzt mit 1:4 in Alfhausen und 1:3 gegen Ueffeln. Damals schaffte Jürgen Schwöppes Elf mit einem 5:1 gegen BW Hollage II die Wende, nun soll die SG Ostercappeln/Schwagstorf das "Opfer" sein. Mit guten Chancen: Der Gastgeber der Kalkrieser riss zuletzt auch keine Bäume mehr aus.

Das 3:1 in Kalkriese kam für den TSV Ueffeln gerade zur rechten Zeit, um nicht den Anschluss an das Tabellenmitttelfeld zu verlieren. Nun empfängt der TSV einen nach derzeitigem Stand noch härteren Brocken, nämlich die Spielvereinigung Fürstenau, die sich auf den vierten Platz hochgearbeitet hat.