Das englische Team um Torwart Joe Hart wird Auschwitz besuchen. FOTO: Matt Lewis
Vermischtes Englands Fußballer besuchen Auschwitz 07.06.2012, 14:13 Uhr

Die englische Fußball-Nationalmannschaft besucht am Freitag das frühere Konzentrationslager in Auschwitz. Das teilte der englische Verband FA mit. «Es fällt schwer, da jetzt dran zu denken», sagte Englands Stammtorhüter Joe Hart von Manchester City nach dem ersten Training in Krakau.