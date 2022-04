Das zweistündige Morgentraining auf dem Platz direkt am Hotel stand ganz im Zeichen der Arbeit mit dem Ball, die Freude der Profis, wieder unter normalen Bedingungen mit dem Arbeitsgerät umzugehen, war unverkennbar. Schon zehn Minuten vor dem Trainingsbeginn passten sich die Lila-Weißen die Bälle zu, Punkt 10 Uhr hieß es von Baumann: „Männer, kommt zusammen.“ Und vor dem Passspiel mit verschiedenen Laufeinheiten forderte der Trainer rege Kommunikation ein: „Ich möchte Namen hören.“

Es entwickelten sich etliche sehenswerte Kombinationen, später in einer anderen Trainingsform mit Torabschluss setzten sich auch die zuvor von Co-Trainer Rolf Meyer auf Betriebstemperatur gebrachten Torhüter Tino Berbig und Jonas Gottwald in Szene. Das Tor des Tages konnten allerdings auch die Keeper nicht verhindern: Es gelang, wie sollte es auch anders sein, Angelo Barletta mit einem urgewaltigen Schuss in den rechten Torwinkel. Der Held der Dortmund-Partie, Mitglied der Liste der Kandidaten, deren Treffer für das „Tor des Jahres 2009“ nominiert wurde, wurde von seinen Kollegen mit lauten „Bravo-Rufen“ gefeiert.

Gute Stimmung allerorten; als Thomas Reichenberger nach Michael Lejans Zuspiel einnetzte, flachste der Kapitän seinen Mitspieler vom linken Flügel an: „Ich treffe anscheinend nur bei schlechten Flanken.“ Auch Baumann war in der Liste der Torschützen zu finden. „Zwei Schüsse, ein Treffer. Eine Quote von 50 Prozent ist doch nicht schlecht“, meinte der frühere Abwehrrecke, der immer noch einen fitten Eindruck macht.

Bei aller guten Laune im Team bleibt Improvisation angesichts der Wetterlage gefragt. Die Übungseinheit am Nachmittag ließ Baumann im 30 Kilometer entfernten Ojen auf Kunstrasen durchführen, um das Geläuf direkt vor dem Hotel nicht noch mehr zu strapazieren. Zahlreiche Schnelligkeitsübungen verlangten den VfL-Profis einiges ab. Fitness-Coach Oliver Schuppien hatte ein anspruchsvolles Programm aufgelegt.

Erstes Highlight der Trainingswoche unter iberischem Himmel ist das heutige Match gegen das Team aus Kerkrade, das sich seit dem vergangenen Samstag in der Nähe von Málaga aufhält. In der Ortschaft Alhaurin sind die Niederländer gewissermaßen Gastgeber des VfL. Die Mannschaft aus der Provinz Limburg, die von Harm van Veldhoven trainiert wird, belegt in der Erendivisie den 13. Rang unter 18 Teams.

Für Roda beginnt die Rückrunde bereits am Dienstag mit der Partie gegen PSV Eindhoven. Entsprechend ernst werden die Kerkrader das Match gegen die Osnabrücker nehmen, was Baumann gerade recht ist. „Es geht zwar nicht unbedingt um das Ergebnis, aber es ist doch logisch, dass wir uns gut aus der Affäre ziehen wollen“, sagte der 40-Jährige vor der Partie inmitten der „holländischen Woche“, die mit dem 5:1 gegen Jong Twente begann und am Sonntag mit dem Spiel gegen Willem II Tilburg ihren Abschluss findet.