Wer sich durch das Eingangstor in das Labyrinth begibt, sieht sich zu beiden Seiten des Weges jeweils einer drei Meter hohen Maiswand gegenüber. Nur der Blick zum Himmel ist frei. Die Familie Meutstege sorgt in jedem Jahr für neuen "Orientierungsspaß". Diesmal geistert das Gespenst Emsibuh durch das Maisfeld. Es ist auf der Suche nach seinem eigenen Namen. Aufgabe der Wanderer ist es, die an den Wegesrändern versteckten Schilder mit den entsprechenden Buchstaben aufzufinden und sie in die richtige Reihenfolge zu setzen.

Das Formular mit dem Lösungswort - im letzten Jahr waren es rund 3000 Karten - ist am Ausgang abzugeben. Die Gewinner werden kurz vor Weihnachten schriftlich benachrichtigt. Ausgesetzt ist als Hauptpreis ein Wochenendurlaub auf dem Ferienhof Meutstege, der mit einem Bauerngolfplatz, einem Heu-Hotel und einem Melkhüsken, einem Kneipptretbecken und einem Sinnesparcours Attraktionen für große und kleine Gäste bietet. Außerdem "winken" Gratisurlaubstage und zahlreiche Gutscheine. "Bislang haben sich alle, die im Maislabyrinth unterwegs waren, wieder eingefunden", erklärt Meutstege junior.