Dies werde das Kabinett in seiner Sitzung am 24. Januar beschließen, sagte die Sprecherin des Umweltministeriums, Jutta Kremer-Heye, am Mittwoch in Hannover. Damit komme Niedersachsen einer Forderung der EU-Kommission nach, um zu verhindern, dass Strafgelder in Millionenhöhe gegen die Bundesrepublik verhängt werden.