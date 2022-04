In seiner Begrüßung machte Lingens Oberbürgermeister, Heiner Pott, deutlich, dass man noch für alle Anregungen offen sei. '"'Uns liegt insbesondere daran, dass sich die unmittelbaren Nachbarn, also die Reuschberger, sich an den Planungen beteiligen. Wir sind hier, um zu hören, was Sie uns zu sagen haben.'"'

Nach einem '"'Blick zurück'"' durch Stadtarchivar Dr. Ludwig Remling, der mit viel Bildmaterial die vergangenen Jahrzehnte wieder in die die Gegenwart rückte, berichtete Meinolf Bertelt-Glöß, NRW-Landesentwicklungsgesellschaft (LEG), aus seinen Erfahrungen mit der Sanierung von Kasernen.

Seinen Ausführungen zufolge ist die '"'Hochwertigkeit der Nachnutzung'"' ein wirksames Instrument des Imagewechsels. '"'Keinen Mietwohnungsbau in Blockstärke, sondern attraktives Wohnen in grüner Umgebung,'"' erläuterte der Fachmann.

Außerdem sollte unter anderem darauf geachtet werden, dass immer nur einzelne Baufelder entwickelt werden, um so auf die Nachfrage des Marktes reagieren zu können. Zudem sollte größter Wert darauf gelegt werden, '"'Lebenswelten für alle Generationen'"' zu schaffen. Bertelt-Glöß: '"'Sie haben hier hervorragende 35 Hektar Kaserne, die nicht nur unmittelbar an der Stadt liegen, sondern auch 'Wohnen am Wasser' möglich machen.'"'

Nachdem Stadtbaurat Georg Lisiecki die Planungen der Verwaltung vorgestellt hatte (wir berichteten), kamen auch die Bürger zu Wort. Als Vorsitzender der '"'Interessengemeinschaft Reusch-berge'"' machte Werner Malachowicz deutlich, dass die Planungen der Stadt '"'sehr begrüßt'"' würden. '"'Wir finden es sehr gelungen, den Norden des Kasernenbereiches dem Wohnen zuzuordnen und den südlichen Bereich für Freizeit und Erholung vorzuhalten,'"' betonte Malachowicz.