Die mehrstündige Show mit vielen Fernsehstars, darunter Eva Longoria Parker, Edie Falco, Tina Fey und Laurence Fishburne geht in Los Angeles über die Bühne. Die TV-Serie «The Pacific» (in Deutschland bei Kabel eins) und die schmissige High-School-Comedy «Glee» (ab 2011 bei Super RTL) haben die besten Aussichten, bei den diesjährigen Emmys abzuräumen. Auch das deutsche Topmodel Heidi Klum ist wieder nominiert. Die 37-Jährige geht als Moderatorin ihrer Reality-TV-Show «Project Runway» (Projekt Laufsteg) ins Rennen um den begehrten Fernsehpreis.

«The Pacific», ein Drama um den Zweiten Weltkrieg in zehn Teilen, sahnte Nominierungen in 24 Kategorien ab. Steven Spielberg und Tom Hanks haben die beim Bezahlsender HBO ausgestrahlte Serie mitproduziert. Die Musical-Komödie «Glee» heimste 19 Nominierungen ein. Die Story über den erfolgreichen Show-Chor einer High School in Ohio hatte bereits den Golden Globe für die beste Comedy- oder Musical-Serie gewonnen.

Emmy-Chancen haben auch die Sitcom «30 Rock» (ZDFneo) und ihre beiden Hauptdarsteller Alec Baldwin und Tina Fey. Fast übergangen wurde dagegen die Sitcom «Two And A Half Men» (ProSieben), die nur in ihren Nebenkategorien nominiert wurde. Ihr umstrittener «Held», der im Frühjahr wegen Körperverletzung angeklagte Schauspieler Charlie Sheen, wurde diesmal nicht nominiert.

Die Satire-Show «Saturday Night Live» ist erneut gut vertreten - diesmal mit 13 Nominierungen. Damit liegt sie in der ewigen Bestenliste der Nominierten nur noch um zehn Nennungen hinter dem Rekordhalter «Emergency Room» (ER): Die TV-Serie über den Alltag in einer Notaufnahme hatte im Laufe der Jahre 124 Nominierungen eingesammelt.

«Mad Men» (ab Oktober bei ZDFneo), die Dramaserie über ein Werbeunternehmen im New York der 60er Jahre, ist ebenso wieder mehrmals nominiert wie «Dexter» (RTL II) und die populäre neue Serie «The Good Wife» (ProSieben) mit Julianna Margulies als erfolgreiche Anwältin und Mutter.