Die meisten Kandidaten sind Polen, doch es fehlt nicht an Exoten, verriet er: «Es gibt auch Bewerbungen von Leuten aus Nepal, Uganda, Costa Rica und Ghana.» Rund 3000 Freiwillige werden bei dem Turnier im Sommer (8. Juni - 1. Juli) in den vier polnischen Spielorten Warschau, Danzig, Breslau und Posen im Einsatz sein. Die gleiche Anzahl wird in den ukrainischen Städten Kiew, Charkow, Lwiw und Donezk benötigt. Bewerberzahlen lagen hier noch nicht vor. Die Europäische Fußball-Union UEFA engagiert zusätzlich 5500 freiwillige Helfer. Beim Kontinentalverband hatten sich dafür 23 965 Fußballfans beworben.