'"'Gemeinsam unschlagbar'"': Der Titel des Projektes spiegelt nicht nur die Zielsetzung der Veranstaltungsreihe wider, sondern demonstriert gleichzeitig die Vernetzung der Initiatoren. So haben sich neben den drei Präventionsräten aus Bad Rothenfelde, Dissen und Hilter auch das Diakonische Werk Georgsmarienhütte, die Polizei und der Lernstandort Nolle zusammengeschlossen, um das Projekt in den insgesamt neun Schulen anzubieten.

Ob Spielsucht oder die Gefahren von Alkohol und Drogen: Es gibt vielerlei Ursachen, die Kinder und Jugendliche in eine Abhängigkeit oder auf die '"'schiefe Bahn'"' geraten lassen können. An diesem Punkt setzt das Projekt an. Es will aufklären, auf lauernde Gefahren hinweisen, Prävention betreiben, und zwar nicht wenn das sprichwörtliche Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern ganz früh, und zwar im Grundschulalter.

Wie kann ich mein Kind stärken, damit es lernt, Nein zu sagen? Wie kann die Sozialkompetenz in den Schulen gestärkt werden? Auf diese und andere Fragen wollen drei Informationsveranstaltungen Antwort geben, die bei freiem Eintritt in den einzelnen Kommunen angeboten werden.

Den Auftakt bildet am Dienstag, 6. März, in der Ulrich-Rau-Sporthalle in Hilter eine Aufführung der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück zum Thema: '"'Natürlich bin ich stark.'"' In einer so genannten interaktiven Szenencollage wird die schwierige Thematik über die Entstehung der Sucht detailliert, glaubwürdig und sensibel vermittelt.

Der Problematik '"'Kids und Party'"' ist die zweite Veranstaltung am Mittwoch, 14. März, in der Realschule Dissen gewidmet, bei der ein Betroffener über die Versuchung von Zigaretten und Bier berichtet.

Unter dem Titel '"'Herausforderung Kind: Machen wir als Eltern eigentlich alles falsch?'"' steht der dritte Abend am Donnerstag, 22. März, in der Grundschule Bad Rothenfelde. Hier haben die Besucher Gelegenheit, sich in Begleitung von Fachleuten auszutauschen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.