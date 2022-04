Kurz nach der Gala zum Deutschen Fernsehpreis 2008, bei der der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki seine Auszeichnung nicht angenommen und die Qualität des Fernsehens stark kritisiert hatte, schloss sich ihm Heidenreich mit einer Grundsatzkritik am TV an. In der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» schrieb sie: «Wie jämmerlich unser Fernsehen ist, wie arm, wie verblödet, wie kulturlos, wie lächerlich.» Und übers ZDF: «Man schämt sich, in so einem Sender überhaupt noch zu arbeiten. Von mir aus schmeißt mich jetzt raus, ich bin des Kampfes eh müde.»

Nach dem provozierten Rauswurf, für den Reich-Ranicki wiederum Verständnis äußerte, war Heidenreich mit ihren Buch-Empfehlungen ins Web abgewandert. In dieser Woche präsentierte sie zunächst einmalig eine Sendung beim österreichischen digitalen Privatsender Servus TV: «Meine Festspielzeit».