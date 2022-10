Damit nicht genug: Unter der Last der Eispanzer brachen ungezählte Bäume in sich zusammen oder stürzten um. Feuerwehrleute waren im Einsatz, um Stämme von Straßen und Wegen zu beseitigen. Das Unwetter hatte sich bereits am Mittwochabend mit heftigen Niederschlägen angekündigt. Am Ende war es die gefährliche Kombination aus Dauerregen und Frost, die zu widrigen Straßenverhältnissen mit Glatteis führte. Zu vorgerückter Stunde kam es dann zum ersten Feuerwehreinsatz: Mit dem Einsatzstichwort „Bäume auf der Fahrbahn“ löste die Rettungsleitstelle Osnabrück Funkmeldeempfängeralarm für die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Buer aus, nachdem einige Fichten am Schlichteberg durch den heftigen Eisdruck auf die Holzhausener Straße gestürzt waren. Die Feuerwehrleute mussten die Stämme unter Einsatz von Motorkettensägen zerkleinern und die Hindernisse aus dem Weg räumen.

Um 0.43 Uhr gab es für die Markendorfer Feuerwehrleute ein jähes Erwachen. „Nach heftigem Eisregen und aufgrund von Windböen war ein Baum an der Kellenbergstraße unter der schweren Eislast umgekippt und hatte eine Telefon-Oberleitung mit zu Boden gerissen“, berichtete Ortsbrandmeister Andreas Hafer. Da ein Streufahrzeug die Straße nicht passieren konnte, wurde die Ortsfeuerwehr Markendorf alarmiert. Unter Einsatz einer Motorkettensäge beseitigten die Feuerwehrleute den Baum und säuberten die Fahrbahn. Das Streufahrzeug konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen. Abschließend fuhren die Einsatzkräfte die gesamte Kellenbergstraße ab, um zu überprüfen, ob noch weitere Bäume den Straßenverkehr behindern – zum Glück ohne Ergebnis.

Bis zum frühen Morgen des Silvestertages kam es zu weiteren Feuerwehreinsätzen: Beispielsweise auf der Meesdorfer Straße in Meesdorf und auf der Bad Essener Straße in Oberholsten, wo ebenfalls umgestürzte Bäume die Fahrbahnen blockierten.

Dann herrschte über Stunden hinweg Ruhe, ehe es kurz vor 16 Uhr abermals Funkmeldeempfängeralarm für Mitglieder der Ortsfeuerwehr Niederholsten gab. Der Grund: Ein mächtiger Ast ragte nahe dem Einmündungsbereich Streithorstweg auf die Bad Essener Straße. Selbst in der Silvesternacht kamen die Feuerwehrleute nicht zur Ruhe: Um 22.41 Uhr schlugen die Meldeempfänger der Wellingholzhausener Feuerwehrleute an, die daraufhin einen unter Schneelast zusammengestürzten Baum von der Dissener Straße zu entfernen hatten.