Immerhin zehn Personen finden in dem großen Iglu Platz, der mit seiner windschützenden Wehrmauer den Bauwerken der Inuit eindrucksvoll Konkurrenz macht. Fünf Stunden lang legten die Familien Möcking, Philipsen, Göhner und Husemann am Sonntag Hand an. Eine abendliche After-Work-Party belohnte sie für die frostigen Mühen. „Die statischen Details unterliegen natürlich dem Patentschutz“, verriet Initiator Daniel Husemann. Immerhin ist angesichts der anhaltenden Minusgrade nicht auszuschließen, dass der Iglu-Bau Konjunktur bekommt.

Und tatsächlich: Die Iglu-Bauwut im Grönegau nimmt eisige Formen an. Zwar nicht so rund wie die Vorbilder, eher spitz, aber immerhin groß genug für vier Leute ist die Schneewohnung ausgefallen, die Familie Pabst in Buer an Leimbrocks Holz am Sonntag bis auf zwei Meter Höhe auftürmte. Vater Herbert, Mutter Petra, Sohn Marcel (21) und Tochter Kira (15) hatten nach dem Schneemannbau noch viel Schnee und Schaffenskraft übrig.

Einen ganz ungewöhnlichen Anblick bietet derzeit das Spalierobst an der Westseite des ehemaligen Tischlerhauses in Neuenkirchen an der Langen Straße 9. Hunderte oder gar Tausende kleine und große Eiszapfen verzieren die Zweige und Äste der 100 Jahre alten Birnbäume.

Die drei Sorten zum Lagern, Einkochen und direkten Verzehr hatte Tischlermeister Wilhelm Ströcker 1910 gepflanzt. Die heutige Eigentümerin Elke Walkenhorst liebt das alte Spalierobst und freut sich jedes Jahr über die Frühlingsblüte, brütende Vögel und allerlei Insekten im Sommerlaub sowie die schmackhaften Früchte und das Farbenspiel der Blätter im Herbst. Aber in solch prächtigen, in der Sonne glitzernden Winter-Kleidern aus Eiszapfen haben sich die Bäume noch nie präsentiert. Die lange Frostperiode, zeitweise langsam schmelzender Schnee auf dem Dach und eine zugefrorene Regenrinne machen das außergewöhnliche Schauspiel möglich.