Jetzt seien die Außen- und Innenräume erfahrbar, sagte der Architekt Bruno Braune, der bereits für den ersten Anbau 1993 verantwortlich war. Auf 6100 Nutzfläche werde ein '"'einzigartiges Konzept von Wohnen und Pflege'"' umgesetzt. 6,5 Millionen Euro kostet das Haus, dessen Innenleben in weitem Umkreis einmalig ist.

Es entstehen erstmals 25 Plätze speziell für jüngere Pflegebedürftige (vorwiegend Multiple-Sklerose-Erkrankte), 19 Pflegeplätze für demenzkranke Ältere sowie 15 betreute Seniorenwohnungen. Praxen für Ärzte, fürPhysio-, Ergotherapeuten und Logopäden, eine Beautyfarm, ein Café und Läden ergänzen das Projekt.

'"'Gottlob, so weit ist es vollbracht, seht hier den Kranz in seiner Pracht. den Kranz, der unserem Werk gebührt, das wir mit Eifer ausgeführt. Gottlob ruft da der Zimmermann, Gottlob, das Werk, es ist getan'"', rief Zimmermann Simon Fisher, der großen Gästeschar und vielen Bewohnern zu, als der Kranz aufgezogen wurde.

Generalvikar Theo Paul nannte die Baustelle ein Zeichen der Hoffnung, weil auch in Zeiten des Sparens eine innovative und zukunftsorientierte Idee verwirklicht werde. Möglich geworden sei der Neubau durch die reibungslose Zusammenarbeit von Stadt, Landkreis und Bischöflichem Generalvikariat.

Theo Paul erlebte dann noch eine persönliche Premiere: Erstmals stimmte er '"'Großer Gott wir loben dich'"' zur Drehorgelbegleitung an. Der stadtbekannte Drehorgelspieler Alois Mussenbrock lieferte die Musik zum Richtfest, das mit einem zünftigen Spanferkel-Schmaus in der künftigen Cafeteria langsam ausklang. '"'Man könnte sagen, wir lassen heute die Sau raus'"', lud Franz Paul die Gästen ein: '"'Aber unsere Sau steckt heute am Spieß.'"'