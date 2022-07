Es gebe entsprechende Gespräche mit vielen Einzelhändlern, sagte der Geschäftsführer von Telefónica Deutschland (O2), Michiel van Eldik, dem «Handelsblatt» (Mittwoch). Ein Firmensprecher ergänzte auf Anfrage: «Alle mpass-Kooperationspartner (O2, Deutsche Telekom, Vodafone) arbeiten darauf hin, das mobile Bezahlen in der zweiten Jahreshälfte in den Handel zu bringen.» Es sei das gemeinsame Ziel, möglichst vielen Kunden den kontaktlosen und mobilen Bezahlweg in den Geschäften zu ermöglichen.