Das Projekt unterliege zwar dem vereinfachten Genehmigungsverfahren ohne Öffentlichkeit und ohne Einwände, erklärte Schönwald, aber selbstverständlich würden alle Einwände in die Beurteilung einfließen, auch diejenigen, die noch in den nächsten Tagen kommen. So sei der Genehmigungszeitpunkt ebenso offen wie das Ergebnis des Genehmigungsverfahrens. „Welche Belange zu berücksichtigen sind, ist gesetzlich geregelt. Und wenn alle Voraussetzungen erfüllt werden, dann habe der Antragsteller ein Recht auf Genehmigung“, unterstrich Schönwald. Die Anlieger hätten dann ein einjähriges Widerspruchsrecht nach Kenntnisnahme. Dem Verein blieben allerdings nur vier Wochen.

Sollten die Bedenken und Forderungen des Einwender-Gutachtens keine Berücksichtigung bei der baurechtlichen Entscheidung des Gewerbeaufsichtsamtes finden, sei ein Gerichtsgang unausweichlich, untermauerte Kisch die Haltung der Kraftwerksgegner. Bei einem positiven Ausgang des Genehmigungsverfahrens befürchtet Kisch negative Auswirkungen für die weiße Industrie mit den Bereichen Tourismus und Gesundheit im Südkreis. Außerdem würde das Kraftwerk in Aschen dann nicht das einzige BKS-Heizkraftwerk in der Region bleiben.

Das vom Verein in Auftrag gegebene Gutachten bestätigt in weiten Teilen die befürchteten Folgen der BKS-Heizkraftanlage für die Region am Teutoburger Wald: Eine Verdoppelung des CO2-Ausstoßes, zusätzlich 1,3 bis 1,5 Tonnen ungefilterter Feinstaub im Jahr sowie ungefilterte Zusatzbelastungen an krebserregenden Furanen und Dioxinen, für die keine Grenzwerte bestimmt wurden. Des Weiteren bestehen erhebliche bauleitplanerische Bedenken, ob die Firma Getec im Außenbereich als Bauträger der Anlage fungieren darf. In gesamtimmissionsrechtlicher Hinsicht ist die Trennung der Altanlage, die parallel die Spitzenlast der Firma Fischermanns bedienen wird, und der geplanten BKS-Heizkraftanlage fraglich.

„Wir sind der Meinung, dass hier ein unerlaubtes Antragsverfahren verwendet wurde und der jetzige Antrag vom Gewerbeaufsichtsamt nur zurückgewiesen werden kann“, sagte Vereinssprecher Kisch.