Wie auf der Hauptversammlung des Vereins bekannt wurde, hat sich eine Schuldenlast in Höhe von 380000 Euro angehäuft. Der überwiegende Teil – Verbindlichkeiten in Höhe von 230000 Euro vor allem gegenüber der Stadt Nordhorn und einem Bauunternehmen – geht demnach auf den Stadionumbau zurück. Hinzu kommen nach Angaben eines Wirtschaftsprüfers rund 90000 Euro, mit denen der Verein bei der Kreissparkasse, bei der Berufsgenossenschaft und bei Lieferanten in der Kreide steht. Die Deckungslücke im Etat der laufenden Saison wird bei einem Gesamthaushalt in Höhe von 300000 Euro auf etwa 70000 Euro beziffert.