,,Wir haben uns immer gewünscht auch bei uns in der Fläche ein attraktives Angebot im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs anbieten zu können. Mit dem heutigen Tag sind wir da ein gutes Stück weiter," freute sich Bürgermeister Burkhard Lühn über den Fahrplan 2000 der VGB. Die bisherigen Probleme umriss Gemeindedirektor Alfons Eling. Die Strecke Nordhorn-Lohne-Lingen habe bisher immer nur eine geringe Anbindung an den Ort gehabt: ,,Jetzt führt die Strecke die Busse auch durch den Ort, so dass auch die beiden Hauptortschaften der Gemeinde, Wietmarschen und Lohne, endlich besser miteinander verbunden sind." Hermann Meyering vom gleichnamigen Lingener Busunternehmen, welches die Strecken bedienen wird, stellte die Verbesserungen, die mit der Einführung des aktuellen Fahrplanes verbunden sind, in einem Gespräch mit der Presse vor: ,,Der Stundentakt zwischen Lingen-Lohne-Nordhorn und Lingen-Lohne-Wietmarschen bedeutet eine erhebliche Verbesserung in der Linienabdeckung. Dadurch wird eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass ein guter ÖPNV auch im ländlichen Raum machbar ist." Mit dem neuen Fahrplan werden auf der Strecke Wietmarschen-Lohne-Lingen an Schultagen jetzt 15 Fahrten angeboten, in der Gegenrichtung 13. Bisher wurden nur 2 bzw. 3 Fahrten auf diesen Strecken angeboten. Wöchentlich erhöht sich durch den neuen Fahrplan die Anzahl der Fahrten von 27 auf 158 auf der Linie 161 und von 145 auf 168 Fahrten auf der Linie 165. Gleichzeitig erhöhen sich erstmals nach über drei Jahren die Fahrpreise um durchschnittlich 3,9 Prozent.