In jedem dritten Haushalt kommen Leuchtdioden zum Einsatz. Dies zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Energie-Agentur (dena). So genannte LEDs - Light Emitting Diodes - sind nach Angaben der dena zu empfehlen: Sie sparten im Vergleich zur herkömmlichen Birne 80 Prozent Strom ein und seien mit einer Brenndauer von 15 000 Stunden sehr langlebig. Gerechnet an einem Strompreis von 24 Cent/KWh könne ein Vier-Personen-Haushalt rund 90 Euro sparen, wenn er alle seine herkömmlichen Glühbirnen gegen LEDs austausche. Im Handel sind sie in den Glühbirnen-Standardformen E14 und E27 und in unterschiedlichen Farben erhältlich.