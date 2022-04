„Armut – ist das ein Thema für uns?“ Diese Frage stand sowohl im Gottesdienst mit dem Diözesan- und Bezirkspräses Franz Thaler in der Pfarrkirche St. Vinzentius als auch beim anschließenden Empfang im Haus Büter im Mittelpunkt. Der KAB-Bezirksvorsitzende Josef Westhuis freute sich, neben Bürgermeister Werner Schräer die Landtagsabgeordneten Karin Stief-Kreihe (SPD) und Bernd Carsten Hiebing (CDU) begrüßen zu dürfen. Er bedankte sich bei der Vorsitzenden der KAB Haselünne, Käthe Hempen, und dem Heimatverein für die Organisation des Treffens.

Die KAB hat für 2010 das Schwerpunktthema „Armut“ gewählt. „Armut gibt es in vielfältiger Hinsicht“, sagte Westhuis. Ob Migranten, ältere Menschen oder Familien mit Kindern – wer über weniger als 50 oder 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verfügt, wird als armutsgefährdet bezeichnet. Die KAB wolle sich für Gerechtigkeit und Solidarität mit diesen Menschen einsetzen, ihnen ein Leben in Würde ermöglichen und sie voll in die Gesellschaft integrieren. „Bildung und Weiterbildung sind die besten Grundlagen gegen Armut“, sagte der Vorsitzende.

Menschen in Not zu helfen ist nach den Worten des Landtagsabgeordneten Hiebing wichtig. „Wir müssen miteinander sprechen, um die Wege zu finden“, sagte er.