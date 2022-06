FOTO: Archiv up-down up-down Neue Perspektiven soll künftig die Engterstraße bieten. Im Dreieck, das die Straße mit der Hafen- und der Karlstraße bildet, soll der Bebauungsplan so geändert werden, dass sich einige Fachmärkte ansiedeln können. Vier Namen, die im Gespräch sind, wurden unserer Zeitung bekannt. Vermischtes Einkaufen an der Engterstraße 14.09.2007, 22:00 Uhr

Im Rahmen einer öffentlichen Bürgerversammlung will die Stadt über die Pläne, an der Engterstraße ein Fachmarktzentrum zu errichten, informieren. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 26. September, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus statt.