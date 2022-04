'"'Welche Züge fahren heute?'"' Diese Frage hat Hans Ganseforth, Mitarbeiter des Aschendorfer Bahnhofs, gestern oft gehört. Die meisten Bahnreisenden erkundigten sich vorab, welche Züge vom Streik betroffen sind, so seine Einschätzung. Ein Problem gebe es allerdings bei der telefonischen Auskunft, '"'denn dort ist dauernd besetzt'"', berichtet ein Kunde, der sich über die persönliche Auskunft am Schalter von Hans Ganseforth freut. Dort wird ihm dann auch berichtet, dass insgesamt drei Regionalexpresszüge von Emden in Richtung Münster sowie in die Gegenrichtung ausfallen

Aber nicht nur Berufspendler sind betroffen, auch Schüler aus Papenburg und Umgebung machen ihrem Ärger Luft: '"'Man will einfach nur nach Hause - vor allem werden Verspätungen wegen des Streiks auch als Unterrichtsfehlzeiten eingetragen'"', beschwert sich eine Schülerin des Mariengymnasiums über die Situation.

Der 17 Jahre alte Nico Kampen und der 16-jährige Sebastian Smolka sind ebenfalls Streikbetroffene: '"'Es ist zwar gut, dass ein Bus als Ersatz fährt, aber wir brauchen deswegen rund eine Dreiviertelstunde länger für den Heimweg. Das nervt einfach nach der Schule.'"' Um den streikbedingten Ausfall des Regionalexpresses auf der Strecke von Lathen und Dörpen nach Papenburg aufzufangen, wurde für die Schüler gestern kurzfristig ein Bustransfer eingesetzt.