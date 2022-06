Auf der anderen Seite des Spazierweges, an den Museumsbau angrenzend, ist in zweijähriger Arbeit nun der "Garten der Sinne" erblüht, dessen offizielle Eröffnung am 8. September von 14 bis 18 Uhr mit einem Fest gefeiert werden soll.

Doch schon jetzt kann man durch den Garten streifen. Eigentlich sieht er ganz normal aus: Wege, etwas tiefergelegt, Pflanzen und Sträucher auf kleinen Mauern. Die Schilder fehlen noch, die bald erläutern werden, was Museumsdirektor Dr. Dietmar Grote und seine Mitarbeiter Kristiane Bücken und Berthold Reichensperger jetzt noch sagen müssen: "Anfassen, fühlen, ausprobieren ist nicht nur ausdrücklich erlaubt, sondern erwünscht. Und das bei freiem Eintritt."

Wie klingt Holz? Am Dendrophon kann der Besucher mit einem Stück Holz auf Holzstücke klopfen. Die schaukelnde Stange kann als Klettergerät oder Schaukel benutzt werden, im Summstein hört man vielleicht seine eigenen Schwingungen. Barfuß mit verbundenen Augen ist schon so mancher Besucher über die Wege gelaufen. Steine, Mulch, Kiesel, Äste und Sand wechseln sich unter den Fußsohlen ab. Und einen Schritt weiter wehen Düfte in die Nase: Es riecht nach Zitronenkraut. Anfassen ist erlaubt: Da fühlen sich Blätter fleischig an, oder wie Wolle, sind spitz oder scharf, pieksen oder schmeicheln den Fingerspitzen.

Unter Büschen kann jemand versteckt sitzen, während ein anderer an den Blumen riecht. "Dies ist kein Lehrpfad, sondern ein Garten, der einfach Spaß machen soll", sagt Berthold Reichensperger und verspricht, dass sich der Garten immer wieder verändern wird.