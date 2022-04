Dabei kommt der 31-jährige Busfahrer gar nicht aus der Hasestadt. Er lebt hier erst seit drei Jahren, findet Osnabrück aber so liebenswert, dass er die Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas nach Kräften unterstützt. Am Donnerstag fuhr er mit seinem vier Jahre alten Smart beim Kultusministerium in Hannover vor: Der Kleinwagen ist ein Bewerbungsplakat.

Schwarze hatte gehört, dass die Spedition Hellmann demnächst ihre Lastwagen mit großen Aufklebern durch Europa schickt, um die Botschaft von der Bewerbung Osnabrücks in die Welt zu tragen. Wenn Lastwagen das können...

Schwarze meldete seine Idee dem Kulturamt, das sofort reagierte und den Designer Roger Witte um einen Entwurf bat. Das Ergebnis: ein farbenprächtiges Panorama der stadtprägenden Gebäude wie Rathaus, Heger Tor und Marienkirche. Dazu die Aufschrift: '"'Kulturhauptstadt Europas 2010 - Die Friedensstadt Osnabrück bewirbt sich'"'. Die Folien, die eine Firma in Hunteburg produzierte, wurden in letzter Minute fertig. Erst in der Nacht zum Donnerstag, wenige Stunden vor dem großen Auftritt vor dem Kultusministerium in Hannover, war das Bewerbungsplakat in Kleinwagenformat fertig. Die Kosten von rund 1000 Euro trägt die Stadt, wie Lars Schwarze sagt.

Schwarzes Job ist es jetzt, mit dem Smart überall dort aufzutauchen, wo die Stadt für sich Reklame machen will. So gestern Abend vor dem Theater, als im '"'Nachtfoyer'"' nach 22 Uhr die Zeitung '"'2000zehn'"' erstmals öffentlich verteilt wurde.

Nein, ein großer Kenner der Osnabrücker Kulturszene sei er eigentlich nicht, meint der 31-Jährige. '"'Ich gehe ins Theater, na klar'"', sagt der Busfahrer, aber ansonsten sei er ein Kultur-Nutzer wie wahrscheinlich die allermeisten Osnabrücker: nach Gelegenheit, Laune und Interesse. Die Bewerbung unterstütze er, der Ex-Hamburger, '"'weil die Osnabrücker aufgeschlossen sind und ich mich hier richtig wohl fühle'"'.