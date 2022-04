Nach einem Konzert – gegen 18 Uhr – werden Prof. Franz-Josef Rahe, der Orgelbeauftragte des Bistums, und Pastor Bernhard Stecker Informationen zur Orgel geben und so das Instrument den Gemeindemitgliedern noch einmal näherbringen. Anschaulich soll erklärt werden, wie eine Orgel funktioniert, was an der neuen anders ist, wo sie herkommt und wie sie finanziert werden könnte. Beim Empfang werden Pfeifen der alten Orgel aus der Kirche gegen Spenden abgegeben. Aber auch so sind Spenden für die Neuanschaffung selbstverständlich willkommen. Außerdem gibt Stecker Informationen zum aktuellen Stand der Planungen zur Renovierung der Kirche.

Zuvor lädt die Mariengemeinde zu einem Konzert ein. Ab 17 Uhr wird Stephan Lutermann auf der neuen Orgel spielen und die Schola St. Marien singt Lieder von Huub Oosterhuis.