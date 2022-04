Die Lingener Entwicklung ist nicht der erste Internet-Receiver, der problemloses Surfen im Wohnzimmersessel verspricht. Elektronikmärkte vertreiben bereits diverse Boxen, die an den Fernseher angeschlossen werden. Nach Aussagen von Verkäufern aus Osnabrücker Elektronikmärkten sollen sich einige Hersteller schon wieder aus dem Geschäft zurückgezogen haben. Die vorhandenen Geräte, so heißt es, seien gegenüber einem modernen PC viel zu langsam.

Diese Schwachstelle habe die „ComBoxx“ nicht, versichert Michael Lückertz, sie sei „weltweit die einzige Box“, die einwandfrei funktioniere. Was sie von der Konkurrenz unterscheiden soll, erklärte Klaus-Dieter Sonnack, der Geschäftsführer des Lingener Vier-Mann-Unternehmens: Das Gerät sei einfach in der Handhabung und könne mit Satellitenantenne, über das Telefon- oder Stromnetz betrieben werden. So komme es zu einer Verschmelzung von Telefon, Fernseher, Fax, Internet und E-Mail, der Telefonpartner könne z.B. über die Fernsehlautsprecher gehört werden.

Viasat Multimedia will die „ComBoxx“ wahlweise mit Analog-Modem, ISDN- oder DSL-Karte ausstatten und verspricht einen schnellen Datentransfer. Zugleich sei die Handhabung auch für technische Laien einfach zu bewältigen, erklärt Geschäftsführer Sonnack. Und im Gegensatz zu jetzt schon erhältlichen Internet-Receivern sei der Kunde nicht an einen bestimmten Provider gebunden, sondern könne frei wählen. Die Zugangsdaten seien auf einem Plastikkärtchen gespeichert, auf Wunsch könnten neben der „Master-Karte“ auch „Junior-Karten“ mit beschränkten Funktionen herausgegeben werden.

Die Lingener Entwicklung soll von der Mindener Firma mePRO communications produziert werden. Als Markt wird die Europäische Union angesehen, vor allem Deutschland, Großbritannien und die Niederlande. Aber auch nach Saudi-Arabien, Kuwait und Israel wollen die Geschäftspartner von Viasat Multi Media ihre Fühler ausstrecken. Warum das neue Gerät gestern in Osnabrück präsentiert wurde und nicht auf der CeBit in Hannover, erklärten die „Väter“ der „ComBoxx“ so: Die ersten Geräte seien gerade erst fertig geworden, für die CeBit habe man sich nicht angemeldet. Die Neuentwicklung werde aber in den nächsten Tagen am Stand des Landes Niedersachsen gezeigt.