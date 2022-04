Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Eine Lehre in der ägyptischen Spielzeugwerkstatt 06.07.2002, 22:00 Uhr

Die Flamme im Blick und den Löffel in der Hand, pries Reinhold Hemker das philippinische Gericht Pansit auf seinem Campingkocher an: Eine kulinarische Demonstration gegen die Einstellung „Wat de Buer nich kent, dat fraet he nich“. Mehrere Hundert Westerkappelner feierten im Schulzentrum das Begegnungsfest und machten daraus ein internationales Volksfest.