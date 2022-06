Dr. Michael Brackmann aus Schwagstorf sammelt wieder. Dieses Mal für die evangelisch-lutherische Partnergemeinde der Venner Walburgiskirche in Südafrika.

Das vereinbarte Brackmann in der Venner Mühle mit den Gästen der Kirchengemeinde während einer Besichtigung des historischen Mühlengebäudes, das Regionalgeschichte geschrieben hat und heute ein gegenüber der Mühleninsel gelegener Fixpunkt für Dorfbewohner und Besucher gleichermaßen ist.

Unter dem Begriff "rent a cow" wollen sie im Zululand ein Projekt starten, das armen und bedürftigen Familien nachhaltig und langfristig helfen soll.

Die Hilfsidee: Das erste geborene Kalb von dieser Kuh soll an eine andere arme Familie weitergegeben werden und davon das erste Kalb wieder an eine weitere arme Familie, so dass mit einer Kuh vielen Menschen auf Dauer geholfen werden kann.

Dr. Michael Brackmann ist Tierarzt, ein weit über die Wittlager Grenzen hinaus bekannter, leidenschaftlicher Kuhexperte und Buchautor. Er unterhält in der Venner Mühle ein ungewöhnliches Kuhmuseum, "Mu(h)seum" genannt.