"Der Spaßfaktor ist riesig", bestätigt Margret Rawe. Sie geht regelmäßig dreimal im Jahr zwischen Januar und März mit verschiedenen Cliquen auf Boßeltour. "Wir sind meist zehn bis 15 Leute im Alter von 40 bis 45 Jahren, die es toll finden, sich an der frischen Luft in Teamarbeit ein bisschen sportlich zu betätigen, gesellig zu sein, Spaß miteinander zu haben", erzählt die Apeldornerin. Eine Boßeltour sei außerdem eine wunderbare Idee für einen lustigen Familiennachmittag, denn "eine Kugel tragen und werfen kann jeder". Auch die Sprösslinge hätten sichtlich Spaß daran. "So eine Tour mit Kind und Kegel haben wir schon öfters gemacht und fanden sie alle Klasse und lustig", sagt Rawe, die sowohl mit Kugeln als auch mit Scheiben boßelt. Beim Erwachsenenboßeln schätzt sie den geselligen Abschluss. "Und ein Glühweinessen oder eine Boßelparty hinterher sind immer etwas Feines", schmunzelt sie.

Das findet auch die Firma Berentzen. Der Haselünner Spirituosenhersteller verlost bundesweit täglich bis zum 25. März einen fahrbereiten, mit hauseigenen Produkten gefüllten Bollerwagen. Darüber hinaus können besonders kreative Unternehmungslustige beim Bollerwagen-Tuning-Wettbewerb Preise im Wert von 1000 bis 3000 Euro gewinnen. Das Haselünner Unternehmen sieht in der Aktion "mehr als eine reine Werbetechnik". Für Vorstandsvorsitzenden Dr. Jan Bernd Berentzen entspricht sie vielmehr der "Philosophie des Hauses, Ländlichkeit modern und frisch zu interpretieren und von alten Etiketten zu lösen". Mit dem Bollerwagen-Tuning verbinde man "eine traditionelle Sitte auf originelle Art mit einem Hauch von Hightech". Berentzen sieht darin, wie er weiter gegenüber unserer Zeitung erklärte, einen Beitrag zur Brauchtumspflege, die so einen modernen Klang erhalte und die Kreativität der Verbraucher fördere.

Bis zum 10. März können Gruppen unter dem Motto "Pimp your Bollerwagen" ihr Gefährt möglichst einfallsreich "tunen" und Fotos der Gefährte einsenden an Teamwork, Gutenbergstraße 22, 28861 Stuhr. Ob tiefer gelegt oder mit Aufbauten, ob mit Alufelgen, Federung oder Spoilern, mit Metalliclackierung oder Musikanlage - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vom Planwagen-Look bis zum "Formel-1"-Design ist alles erlaubt, was Spaß bringt und neu, witzig oder ungewöhnlich daherkommt. Das große Finale der Bollerwagen-Aktion findet am 1. April in Haselünne statt. Dort wird der Sportplatz zu einer echten Tuning-Arena umgestaltet, in der die vorausgewählten besten 20 Teams die Tauglichkeit ihrer Wagen in einem Spaßparcours unter Beweis stellen. Aus ihnen wählt eine Jury die besten Bollerwagen aus. Ab 20 Uhr folgt dann in der Stadthalle in Verbindung mit einer Megaparty die Siegerehrung.

Unsere Zeitung begleitet den Wettbewerb emslandweit mit einer Fotoaktion. Boßelcliquen sind aufgerufen, bis zum 7. Februar originelle, witzige bzw. ausgefallene Fotos ihrer Boßeltour an die Redaktion der Meppener Tagespost, Bahnhofstraße 4, 49716 Meppen (E-Mail redaktion@meppener-tagespost.de) zu schicken. Die Einsender der schönsten fünf Fotos erhalten ebenfalls je einen entsprechend gefüllten Bollerwagen.