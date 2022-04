Die MaßArbeit glänze nicht erst seit der Arbeitsmarktreform '"'Hartz IV'"' damit, arbeitslose Sozialhilfeempfänger durch eine aktive Sozial- und Beschäftigungspolitik wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, meinte der Ministerpräsident in seiner Laudatio zum zehnten Geburtstag. Wulff machte sich dabei einmal mehr für eine kommunale Arbeitsvermittlung stark - der Landkreis und seine MaßArbeit sowie die dazugehörigen Vermittlungserfolge sprächen deutlich dafür.

Der Landesvater ließ kein gutes Haar an den Arbeitsgemeinschaften (Arge) - also den Konstruktionen, in denen Arbeitsagenturen und Kommunen gemeinsam für die Vermittlung von '"'Hartz-IV'"'-Empfängern zuständig sind (wie zum Beispiel in der Stadt Osnabrück). Heute sei leider festzustellen, '"'dass gerade in den Arbeitsgemeinschaften noch vieles im Argen liegt'"'. Wulff: '"'Ich habe den Eindruck, dass sich viele Kommunen, die heute Partner in einer Arge sind, auf Grund der vielfältigen Schwierigkeiten inzwischen eine klare, einheitliche kommunale Trägerschaft wünschen würden. Und dies liegt vor allem an den nach wie vor sehr zentralistischen Organisationsformen der Arbeitsverwaltung.'"'

Siegfried Averhage, Vorstand der MaßArbeit, lieferte schließlich noch einige Zahlen des erfolgreichen '"'Jubilars'"': '"'Mit unserer Arbeit konnten wir bisher über 15000 arbeitslosen Menschen Perspektiven auf dauerhafte Erwerbstätigkeit eröffnen.'"'

Die Zahl der MaßArbeit-Mitarbeiter habe sich von zwölf (1996) auf zurzeit mehr als 90 erhöht.