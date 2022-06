Im Industriegebiet in Hesepe war ein Autoverwerter und Abschleppunternehmer das Ziel unbekannter Einbrecher. Beim Versuch blieb es hingegen bei einem Baustoffhersteller an der Vördener Straße in Engter.

Der vierte Tatort liegt in Achmer, wo unbekannte Täter ebenfalls in der Nacht zu gestern in der Zeit zwischen 22 und 5.30 Uhr in die Dorfgemeinschaftsanlage eindrangen, indem sie ein Fenster aufbrachen. Hier entwendeten die Täter ein Radiokassettenteil mit CD-Player, das sich in einem Schrank befunden hatte. Die Täter verließen die DGA über die Notausgangstür.