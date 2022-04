Vor zehn Jahren hatte Harald Hüsemann, Arbeitspädagoge in Schledehausen und begeisterter Hobby-Segler, die Idee, seine Kollegen mit körperlichen, geistigen und mehrfachen Behinderungen auf ein Segelboot zu bringen. Weil er die Begeisterungsfähigkeit seiner Mitarbeiter kennt, war er sicher, mit diesem Angebot keinen Schiffbruch zu erleiden. Mit diesem Zuspruch und einer dauerhaften arbeitstherapeutischen Begleitung hatte er kaum gerechnet. Anfangs machten sich 14 behinderte Mitarbeiter und zwei Betreuer, Harald Hüsemann und Lena Kudi aus Wallenhorst, auf den Weg zum Olgahafen, um dann mit der „Godewind“ in Richtung Hüde zu schippern. Inzwischen haben die beiden engagierten Betreuer Verstärkung bekommen. Vier weitere Arbeitspädagogen ließen sich vom Segelfieber anstecken und machten ihren Segel- und Motorbootführerschein. Zusätzlich die „Oldenburg“ gechartert, sodass rund 30 behinderte Mitarbeiter abwechselnd dem Vergnügen auf den Wogen nachgehen können. Möglichst viele Menschen mit Behinderungen aus allen Werkstätten sollen in den Freizeitgenuss kommen, denn Segeln wirkt sich äußerst positiv auf Körper und Seele aus, weiß Harald Hüsemann aus Erfahrung.

Auf einem Segelboot kommt es auf Teamgeist an, die Schwere der Behinderung ist nebensächlich. Wenn sich nicht jedes Crewmitglied nach seinen Möglichkeiten einbringt, gewinnt das Schiff nicht an Fahrt. Die Erfahrungen jedes Segeltörns sind vielfältig und wichtig. Es sind die Enge des Schiffes und die Weite des Wassers, Ängste werden abgebaut und das Selbstbewusstsein trainiert. Hinzu kommen die Sinneserlebnisse von Wind, Regen und Wellen, außerdem die motorischen Übungen – so lange, bis der Seemannsknoten sitzt. „Bei uns kann jeder Beschäftigte mitsegeln. Auch Rollifahrer können auf den Holzbänken sitzen. Dabei sein ist alles“, so Harald Hüsemann.

Der Betreuer berichtet, dass die Mannschaften der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück am Dümmersee längst bekannt sind. Das Fischbrötchen beim Landgang ist obligatorisch und auch das Nassspritzen, Werkstatt gegen Werkstatt.

Die Segelaktivitäten für und mit behinderten Menschen finden auch in der Fachwelt Beachtung. Achim Dunker, Autor des Segler-Magazins „TeamSpirit“, widmete der Crew der Heilpädagogischen Hilfe und den Betreuern Lena Kudi und Harald Hüsemann einen zehnseitigen Bericht.