„Ein wahres Spitzenspiel" 29.09.2008

Jubel in Bersenbrück, Tristesse in Bramsche: Während die Bersenbrücker am 8. Spieltag beim 1:1 gegen Melle eine bärenstarke Leistung abriefen, erlebte Bramsche beim 1:12 in Gaste den bisherigen sportlichen Tiefpunkt.