Dabei helfen ihnen Konfliktlotsen. Schüler in ihrem Alter, die es gelernt haben, wie zwischen Streitenden zu vermitteln ist. "Bei uns ist es nicht so, dass es einen Täter und ein Opfer gibt, sondern bei uns werden die Schüler gleichgestellt. Denn meistens sind beide Parteien an dem Streit schuld", erklärt die 14-jährige Vivien Bogum. Seit der Gründung der Konfliktlotsen vor eineinhalb Jahren ist sie dabei.

Mit ihren sieben Kollegen versucht sie seitdem Konflikte zwischen Schülern ohne die Hilfe von Lehrern auszuräumen. "Es ist meistens so, dass sich zwei Schüler streiten oder ein Schüler mit einem Lehrer Ärger hat. Wir laden dann beide Konfliktparteien ein und reden darüber", erklärt Saskia Knäuper.

Die Konfliktlotsen geben keine Lösung vor, sondern erarbeiten sie zusammen mit den Streitenden. Der Kompromiss wird vertraglich festgehalten und in einem Ordner abgeheftet. "Nach etwa zehn Tagen laden wir die Konfliktparteien dann noch einmal ein und sehen, ob sich beide an den Vertrag auch halten", so Vivien. Ist das nicht der Fall, wird das Ganze noch einmal überarbeitet. "Aber normalerweise klappt das sehr gut, und meistens sind beide Parteien mit dem Vertrag einverstanden", erzählt Saskia.

Für Constanze Baar, Lehrerin und Leiterin der Gruppe, stellen die Konfliktlotsen eine große Erleichterung dar: "Früher war es oft so, dass wir nicht genügend Zeit hatten, uns in einen Streit wirklich einzuarbeiten." Dann habe ein Lehrer als Richter geurteilt und sich hinterher gefragt, ob das richtig gewesen sei. "Jetzt schlagen wir den Schülern vor, sich an die Konfliktlotsen zu wenden, und haben ein besseres Gewissen."

Mittlerweile sind die Konfliktlotsen auch bei ihren Mitschülern anerkannt. "Am Anfang war es schon so, dass wir oft ausgelacht wurden, aber mittlerweile kommen die Schüler von allein zu uns", erklärt Vivien. Ein Grund dafür ist sicherlich das gewonnene Vertrauen in die Mediatoren. "Alles, was in diesem Raum beredet wird, bleibt auch hier. Wir reden nicht darüber", so Saskia.

Da die Probleme der anderen manchmal auch belasten, trifft sich die Gruppe der Mediatoren mit Constanze Baar einmal im Monat. "Dort bekommen wir Hilfestellung, wenn das beim Mediieren einmal nicht so klappt", erklärt Vivien. Doch oft benötigen sie diese Hilfe nicht, schließlich sind sie in 40 Stunden zu Konfliktlotsen ausgebildet worden. Dabei haben sie gelernt, Gespräche zu führen, sich dabei an bestimmte Muster zu halten.